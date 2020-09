Balanço: 11 mortes são registradas durante feriado prolongado nas rodovias cearenses

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, 8 pessoas perderam a vida durante o feriado prolongado nas CEs. Esse número sobe para 11, se contabilizarmos os 3 óbitos ocorridos nas BRs que cruzam o Ceará.

Mesmo com o apelo das autoridades para que as pessoas evitassem aglomerações nesse período de pandemia, o registro de praias lotadas marcou as redes sociais neste fim de semana. E isto se refletiu no grande número de carros que seguiu para o litoral, tanto pelas rodovias estaduais, quanto pelas federais.

Na Operação Independência 2020, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal, que foi iniciada a 00h00 de sexta-feira(04), indo até às 23h59 de segunda-feira(07), teve como maior número de ocorrência as ultrapassagens proibidas. Segundo a PRF, durante as 96 horas do esquema especial de fiscalização das BRs que cortam o Estado, foram registradas cerca de 1 ultrapassagem irregular a cada 12 minutos, num total de 471 infrações deste tipo. Além disso, 22 acidentes ocorreram durante o feriadão, com 27 pessoas feridas e 3 pessoas mortas, nas rodovias federais.

Já nas rodovias estaduais, além das 8 mortes registradas, outros dados que chamaram a atenção foram as autuações de 46 motoristas embriagadas, a apreensão de duas armas de fogo, além da recuperação de cinco carros roubados.