12 Postos de Saúde funcionam neste fim de semana em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza mantém o funcionamento de 12 Postos de Saúde na Capital neste fim de semana. Ao longo deste sábado (30/05) e domingo (31/05), a população segue assistida pela Atenção Primária em todas as Regionais. A medida expande as portas de entrada para o sistema público de saúde e reforça as ações em execução direcionadas ao combate à Covid-19 no âmbito municipal.

Clique e confira a lista dos Postos de Saúde que estarão funcionando neste fim de semana

Diante do quadro pandêmico, a medida tem como objetivo, sobretudo, garantir o atendimento primário a pacientes sintomáticos, assegurar diagnósticos adequados e possibilitar, precocemente, eventuais transferências hospitalares diante de quadros complexos.

Estratégia Saúde da Família (ESF)

Os Postos contarão com equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), incluindo médicos e enfermeiros, que realizarão o acompanhamento e a triagem de pacientes com suspeita de Covid-19.

Oxímetros

Em virtude das possíveis complicações respiratórias ocasionadas pela Covid-19, a Prefeitura de Fortaleza vem monitorando a saturação de oxigênio no sangue de pacientes que procuram os Postos de Saúde apresentando os primeiros sintomas de infecção causada pelo novo coronavírus.

O atendimento e a avaliação do paciente pelo método seguem durante este fim de semana.

Serviço essencial

Em relação ao período de isolamento social rígido, estabelecido em decreto municipal até o dia ‪31 de maio‬, os Postos de Saúde seguem classificados como serviço essencial. O acesso do paciente, portanto, segue resguardado.

São recomendadas, no entanto, as medidas básicas de proteção e de higiene, como o uso adequado de máscaras e de álcool em gel.