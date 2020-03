Coronavírus: número de casos no Ceará sobe para 20 e o Governo pede que a população evite sair no feriado

O número de casos de coronavírus no Ceará subiu para 20, segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa) divulgado nesta quarta-feira (18).

O boletim afirma que são 17 casos de residentes em Fortaleza, um em Aquiraz e um em Sobral, além de um residente de São Paulo, que foi diagnosticado no Ceará e já constava no boletim anterior. Ao todo, são 259 casos em investigação e 111 já foram descartados.

Confira o boletim completo aqui.

Boletim de Saúde – Coronavírus 18 de março

Medidas preventivas

O governador do Ceará, Camilo Santana, pediu aos cearenses que se isolem socialmente durante quatro como estratégia para evitar a proliferação do novo coronavírus no Estado.

Novas ações no combate à pandemia no Ceará também foram anunciadas por Santana, entre elas a autorização para a Secretaria da Saúde comprar ou alugar 600 novas UTIs para ampliar o atendimento em unidades públicas de saúde, incluindo respiradores, camas, entre outros.