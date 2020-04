Mercados dos Peixes tem aglomeração na sexta-feira da Semana Santa

O comércio de peixes na faixa de areia da Praia do Mucuripe, em Fortaleza, registrou nova aglomeração. Na madrugada desta sexta-feira (10), mesmo após a prefeitura instalar grades para controlar o fluxo de pessoas e permitir um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre elas. A ação tem como objetivo mitigar a transmissão do novo coronavírus, de acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), responsável pela instalação dos gradis.

Devido à Semana Santa, a demanda pelo pescado é tradicionalmente maior e, devido ao feriado desta sexta, a procura pelo produto fresco começou cedo, por volta das 3h da manhã. No local, havia funcionários da Agefis para organizar o acesso às banquinhas de venda de peixe, formando grupos de 20 consumidores por vez, mas o grande número de pescadores e demais visitantes se aglomeraram na faixa de areia da praia.

Mesmo com a presença dos fiscais da Agefis, além de guardas municipais e homens da Polícia Militar, a movimentação continuou intensa no início desta manhã.