Coronavírus: Hospital da Mulher receberá pacientes a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (1º), o Hospital da Mulher, em Fortaleza, vai passar a contar com uma ala exclusiva para atendimento aos pacientes com a Covid-19. Foram separados 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva e 15 de enfermaria na unidade, segundo o prefeito Roberto Cláudio.

A capital, Fortaleza, tem mais de 400 leitos destinados aos casos do novo coronavírus nas unidades municipais de saúde, contando com as Unidades de Pronto Atendimento.

A cidade é o epicentro da contaminação pelo vírus no estado. Além disso, cem respiradores comprados pela prefeitura devem chegar à capital neste fim de semana.