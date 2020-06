16 linhas do corujão de Fortaleza terão circulação suspensa a partir deste sábado

A partir deste sábado, 27, 16 linhas do corujão de Fortaleza serão temporariamente suspensas, enquanto durar o período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. A informação é da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

De acordo com a Etufor, a decisão ocorre após pesquisa realizada no sistema de transporte público da Capital constatar uma redução superior a 55% na demanda de passageiros em 16 linhas de corujões que operam durante a madrugada, entre 0h e 5h.

Conforme a Etufor, em um dia da semana no mês de maio, as mesmas 16 linhas transportaram um total de 179 passageiros, durante toda a madrugada. A empresa relata que algumas linhas chegaram a circular sem nenhum passageiro.

Confira as linhas de ônibus com circulação suspensa no corujão

23 – Corujão/ Edson Queiroz/Papicu

33 – Corujão/Circular I

37 – Corujão/Cj. Ceará/ Aldeota

39 – Corujão/Av. Bezerra de Menezes

46 – Corujão/Cj. Ceará

47 – Corujão/José Bastos/Centro

54 – Corujão/Praia do Futuro/ Caça e Pesca

59 – Corujão/Av. Sargento Hermínio

62 – Corujão/Cj. Esperança

64 – Corujão/Aeroporto/ Centro/ Rodoviária

65 – Corujão/Barroso/Jardim Violeta (fusão de linhas)

90 – Corujão/Montese

95 – Corujão/José Walter

398 – Corujão/José Bastos/Genibaú

615 – Corujão/Paupina/Lagoa Redonda

620 – Corujão/Pedras (fusão de linhas)