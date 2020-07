Campanha de vacinação contra sarampo é prorrogada até o final de agosto

A prefeitura de Fortaleza decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra o sarampo e agora quem não se imunizou pode procurar os postos de saúde até o dia 31 de agosto. Na capital, 114 unidades irão oferecer as doses, que deverão ser preferencialmente ofertadas a pessoas entre 20 e 49 anos de idade, no horário das 7h30 às 18h30.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta terça-feira (21), os postos também estarão imunizando a população em geral contra a gripe, que protege contra H1N1, H3N2 e Influenza B. A vacinação segue enquanto ainda houver estoque de doses.

A campanha iniciou no dia 7 de outubro do ano passado e já foi aplicada, em sua primeira fase, em crianças de seis meses a menores de cinco anos que ainda não tinham sido imunizadas ou que estavam com o esquema de vacinação incompleto. A população de crianças foi 100% atingida na meta mensal. O Ministério da Saúde também implementou a dose zero para crianças a partir de seis meses de idade até 11 meses e 29 dias.