22 cidades fecham entrada para visitantes por causa do coronavírus

Pelo menos 22 cidades do Ceará anunciaram que decidiram fechar acessos por causa aumento do Ceará dos casos do novo coronavírus.

Com a determinação, apenas moradores vão poder entrar nesses municípios, mediante apresentação de um comprovante de endereço ou comprovação de parentesco com outro morador. A medida foi tomada pelas cidades de Paracuru, Guaramiranga, Piquet Carneiro, Beberibe, Fortim, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante, Icapuí, Aracati, Jijoca, Mulungu, Barroquinha, Trairi, Ipu, Ererê, Senador Pompeu, Paraipaba, Alto Santo, Mombaça, Várzea Alegre, Itatira e Pires Ferreira.

O Estado é o 4º do País em incidência de Covid-19, tendo quase o dobro da média nacional de casos, segundo avaliação do Ministério da Saúde. São 67 mortes pela doença em território cearense e 1.582, conforme dados atualizados até as 9h de sábado (11) na plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).