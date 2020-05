302 adolescentes em conflito com a lei foram liberados das internações desde o início da pandemia no Ceará

No Ceará, até o momento foram contabilizados 302 adolescentes em conflito com a lei foram liberados das internações, após decisão da Justiça. De acordo com estatísticas da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo junto ao Sistema de Justiça, as liberações neste período de quase dois meses aconteceram devido à diversos motivos.

Dentre estes, a estrutura de centros que impossibilitam o isolamento. No Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota, em Fortaleza, e o único da capital a abrigar adolescentes infratoras do sexo feminino, duas internas testaram positivo para a doença.

Neste período de pandemia e decreto de isolamento social, a taxa de ocupação dos centros socioeducativos do Ceará chegou a 67%. Nos equipamentos onde costumava faltar vagas e os adolescentes se amontoavam, agora, sobra espaço.