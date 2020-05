52 presos de quatro unidades prisionais do Ceará foram infectados pelo novo coronavírus

O Tribunal de Justiça do Ceará divulgou que, pelo menos, 52 presos do Sistema Penitenciário do Ceará foram infectados pelo novo coronavírus. Destes, 28, mais da metade dos casos confirmados, são do sexo feminino, o que indica um surto da doença no Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa, localizado no Município de Aquiraz, na Grande Fortaleza.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, a partir de um levantamento da Secretaria da Administração penitenciária apresentado em reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Sistema Prisional, foi constatado que há presos infectados em quatro unidades prisionais do estado. São elas: Cepis, Penitenciária da Pacatuba, CPPL II e o IPF.

Para a Secretaria da Administração penitenciária, “não há alteração significativa no quadro epidemiológico de Covid-19 no Sistema Penitenciário do Ceará”. A Secretaria informou que adotou uma série de medidas do plano de contingência para conter o avanço da doença. Dentre as ações, está a suspensão de visitas, capacitação dos agentes para remoção de casos suspeitos ou confirmados, realização de testes e manutenção dos apenados em isolamento, caso apresentem sintomas de síndromes virais.