55 novos respiradores são distribuídos para Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha

A Região do Cariri recebeu 55 novos respiradores para o combate à Covid-19. Os equipamentos, enviados pela Secretaria da Saúde do Estado atendem, principalmente, à demanda do Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte.

A unidade de saúde é referência para o tratamento da doença na região recebeu 40 respiradores, enquanto o município do Crato adquiriu 5 equipamentos e Barbalha, 10, conforme a Secretaria da Saúde.

O primeiro caminhão saiu de Fortaleza com parte dos 300 respiradores desembarcados na capital, no último dia 27 de junho, adquiridos na China com recursos do Governo do Estado. Ao longo desta semana, outro carregamento deverá ser enviado para atender demais unidades de saúde da região sul do Ceará. Juazeiro do Norte concentra aproximadamente 81% dos falecimentos e 59% das ocorrências nas três cidades, com respectivamente 2.140 e 129 casos.