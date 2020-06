700 pacientes internados com Covid-19 no Hospital Geral de Fortaleza estão recuperados

Depois de 22 dias internado com Covid-19, Francisco Remaclo Lima, 53, recebeu alta do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), unidade da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado. O autônomo é um dos 700 pacientes recuperados na unidade. O reencontro dele com o irmão, Davi da Silva, ocorreu na última quinta-feira (18).

Foram dias muito angustiantes para toda a nossa família. A gente ficava muito ansioso para receber informação dele, mas o médico ligava todo dia no final da tarde. Era um alívio saber que ele estava bem, mas alegria mesmo era quando a equipe fazia videochamada e a gente podia ver e falar com meu irmão, relatou Davi.

Os 700 pacientes que tiveram alta no HGF foram internados em leitos de enfermaria, de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou no hospital de campanha instalado na unidade. A recuperação de cada pessoa é reflexo do empenho de diversos profissionais, como o gestor clínico da enfermagem do HGF, Eberson Cruz.

É muito bom ver o sorriso do paciente quando ele reencontra a família dele. Fico muito feliz em saber que faço parte de uma equipe que contribuiu pra alta dessas 700 pessoas. Não estamos comemorando as 700 altas, mas comemorando cada um dos 700 pacientes que se recuperaram e puderam ir para suas casas reencontrar suas famílias, pontua.

Muito emocionado, Francisco Remaclo não conseguiu falar no momento da alta, mas o irmão Davi fez questão de deixar os agradecimentos da família aos profissionais do HGF.