7,2 milhões de trabalhadores já tiveram salário reduzido na pandemia

Mais de 7,2 milhões de trabalhadores brasileiros já tiveram o salário reduzido durante a pandemia do novo coronavírus, segundo o Ministério da Economia. A marca foi registrada, 40 dias depois da publicação da Medida Provisória que permitiu a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho, com a redução proporcional do salário, na crise da covid-19.

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (14), informou que de acordo com o balanço do Ministério da Economia, a maior parte desses trabalhadores teve o contrato de trabalho suspenso. Ao todo, 3,95 milhões de trabalhadores – ou seja, 54,9% do total – fizeram esse tipo de acordo, que pode durar até dois meses.

