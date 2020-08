74 municípios cearenses registram baixa umidade do ar

Olhos irritados, boca seca e até sangramento das narinas… Estes são alguns dos sintomas da baixa umidade do ar.

No Ceará, 74 municípios estão em situação considerada crítica quando o assunto é o ar seco.

Os municípios da Região do Cariri, Inhamuns, Centro Sul, Sertão-Central e Jaguaribe são os que mais preocupam.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que faz este monitoramento aqui no Estado, estas cidades têm apenas de 12 a 20 por cento de umidade no ar.

Neste cenário, fica mais propício o surgimento de focos de queimada, onde as chamas se espalham facilmente na mata seca.

Para reduzir os efeitos da baixa umidade, é recomendado o aumento na ingestão de líquidos, principalmente de água.