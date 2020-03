90 estudantes de medicina terão formação antecipada par atuar no combate ao coronavírus

Motivada pela necessidade de haver reforço da área médica devido à pandemia do Covid-19 que já tem caosos confirmados no estado, a Justiça Federal decidiu que 90 estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) estão autorizados a se formar antecipadamente. Até a noite desta terça-feira (24), estavam confirmados 185 casos da doença no Ceará.

A decisão judicial foi favorável a uma ação interposta pelo Sindicato dos Médicos do Ceará. Conforme o Sindicato, houve pedido de Tutela de Urgência e o despacho foi divulgado nesta terça-feira (24). A ação foi impetrada junto à Advocacia Geral da União.