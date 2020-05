A partir desta sexta, circulação de pessoas e veículos será fiscalizada em Fortaleza para combater a Covid-19

A partir desta sexta-feira (8), quem precisar se deslocar para realizar alguma atividade considerada essencial, precisa ficar atento as regras de isolamento social determinadas pelo Governo do Estado do Ceará.

Como medida protetiva para combater o aumento dos casos de coronavírus, principalmente na capital do Estado, um decreto municipal estabelece que fica vedada a circulação de pessoas e veículos, com exceção daqueles que estiverem realizando atividades essenciais como ir ao supermercado, farmácia, unidades de saúde ou ao trabalho.

A fiscalização de pessoas descumprindo o isolamento social vai ficar mais rígida principalmente dentro dos bairros e comunidades de Fortaleza. De acordo com o prefeito do município, Roberto Cláudio, a população vai poder ajudar na fiscalização por meio de denúncias.

Além disso, o secretário da segurança pública do Ceará, André Costa, afirmou que os moradores de Fortaleza deverão portar documentos, em especial o comprovante de residência, para se deslocar nas ruas a partir desta sexta-feira, quando entra em vigor o decreto de lockdown na cidade.

Segundo ele, se a pessoa for parada duas ou três vezes e apresentar justificativa, não há punição; mas quem sair de casa descumprindo as regras poderá ser conduzido a uma delegacia.