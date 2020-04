“A pressão está dando resultado” diz Beto Almeida sobre conflito entre pais e escolas por redução de mensalidades

Com as aulas presenciais suspensas devido a pandemia do Covid-19, pais de estudantes de escolas particulares querem redução das mensalidades, mas as escolas tem sido irredutíveis quando a esta possibilidade e mantém os valores previamente acordados. Com a situação, os responsáveis pelos estudantes tem cobrado do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ceará (DECON-CE) um posicionamento mais firme no diálogo com as escolas. O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (24).

Mesmo que a dimensão dos serviços prestados tenha diminuído devido a suspensão das aulas presenciais, as escolas particulares mantiveram o boleto de pagamento do mês de abril com o mesmo valor estabelecido em contrato. A suspensão das atividades no ambiente escolar é uma das medidas adotadas pelo Governo do Estado para auxiliar no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Nesse cenário, as escolas encontraram alternativas para manter algumas atividades, com aulas online, mas alguns pais tem se queixado que esse formato não tem permitido a interação entre professores e alunos.

“Nesse momento ninguém pode levar vantagem, nem ter privilégio”, afirma o jornalista Luzenor de Oliveira ao dizer que as escolas não podem se manter irredutíveis, pois estão tendo redução de custos e isso deveria se refletir na redução das mensalidades. “O caminho é o diálogo, mas a conversa só acontece se as partes envolvidas tiverem disposição para dialogar, o que parece que não está acontecendo nesse momento”, aponta Luzenor.

O jornalista Beto Almeida, que anteriormente já havia criticado a maneira como o Decon se posicionou diante da situação, por ter deixado a cargo dos pais e das escolas a busca por uma solução, agora destaca que em nova nota o órgão se dispõe a receber e dar encaminhamento às reclamações individuais ou de grupos de pais sempre que as soluções apresentadas pelas escolas não forem satisfatórias.

“O Decon diz o seguinte: que está disposto sempre a tentar a conciliação buscando em todos os casos a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. Essa é uma mudança de atitude, de pensamento muito relevante, porque coloca os pais em uma situação mais segura e até confortável para que eles busquem as escolas […] Se percebe claramente que a pressão (dos pais ao Decon) está dando resultado”, diz Beto.

Confira o comentário dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida no Bate Papo Político: