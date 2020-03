Abertas inscrições para seleção de bolsistas do Programa AvanCE

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (16), as inscrições para seleção do Programa AvanCE – Bolsa Universitário, que beneficiará com auxílio financeiro 2 mil ex-alunos da rede estadual que ingressaram no ensino superior, no 2º semestre de 2019 e no 1º semestre de 2020. Cada bolsa terá o valor mensal de R$ 468,50, a ser concedida pelo período de 12 meses. As inscrições seguem até 27 de abril.

Os interessados em participar do programa devem se inscrever no endereço eletrônico, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição. O resultado final da seleção será divulgado no site da Seduc no dia 19 de maio de 2020.

Para concorrer à bolsa, o estudante deve ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública da rede estadual do Ceará; obtido média geral igual ou superior a 560 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na edição de 2018 para os que ingressaram em 2019 e na edição de 2019 no 1º semestre de 2020; estar matriculado no mínimo em 12 créditos, em 2020, no primeiro ano de um curso de graduação em uma Instituição de Ensino Superior (IES) credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e apresentar o registro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico).

Das bolsas disponibilizadas, 20% serão destinadas a estudantes negros, índios, quilombolas e com deficiência, desde que cumpram todos os requisitos exigidos no edital.

O AvanCE foi lançado em 2017 pelo governador Camilo Santana. Até agora, 3 mil estudantes já foram contemplados com o auxílio financeiro.

A Secretaria da Educação (Seduc) é a responsável pela seleção dos bolsistas. Já a concessão da bolsa ficará a cargo da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).