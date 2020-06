Abono PIS/Pasep: trabalhadores começam a receber a grana antecipada nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (30) o pagamento de até R$ 1.045 de abono salarial do PIS/Pasep para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019. Por enquanto, recebem apenas alguns correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil. Os demais trabalhadores receberão a partir de 16 de julho (confira abaixo o calendário completo).

Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter recebido em média até dois salários mínimos por mês. O valor pago é de até um salário mínimo (R$ 1.045) e varia de acordo com o tempo trabalhado. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente: 1/12 do mínimo.

Devem receber o crédito automático em conta nesta terça-feira (30) os correntistas da Caixa nascidos entre julho e dezembro e os correntistas do Banco do Brasil com direito ao abono do Pasep e número de inscrição terminado entre 0 e 4. Quem não se encaixa em um desses casos, mesmo que tenha conta na Caixa ou no BB, terá que esperar a liberação do abono conforme o calendário de saque que é baseado na data de nascimento dos trabalhadores.

Neste ano, o governo adiantou o pagamento do abono para alguns correntistas da Caixa e do Banco do Brasil. A Caixa é responsável por pagar o abono a empregados da iniciativa privada (PIS), enquanto o BB opera pagamentos a servidores públicos (Pasep).