Abraço virtual ao Farol do Mucuripe e lançamento do Podcast Farol da Sustentabilidade acontecem nesta quarta

Um ano após a criação do movimento “#AbraceoFaroldoMucuripe”, que cobra um projeto de restauro da edificação do Farol, dentre outras medidas, nada foi feito por parte do Poder Público.

Segundo o presidente da Associação Profissional dos Geógrafos do Ceará (APROGEO-CE), Cândido Henrique, a restauração do equipamento ficou de fora do projeto de revitalização do local com investimentos de R$ 1,5 bilhão, anunciado pela Prefeitura de Fortaleza no ano passado.

“Acreditamos que, além do valor cultural e histórico que o equipamento representa para a cidade, é possível transformar o entorno em um ambiente turístico”, destacou.

“Vamos continuar cobrando o projeto de restauração do Farol e a instalação da Mapoteca Histórica e Geográfica de Fortaleza, pois acreditamos que, além do valor cultural e histórico que o equipamento representa para a cidade, é possível transformar o entorno em um ambiente turístico”, afirma Cândido Henrique. O podcast “Farol da Sustentabilidade” também será lançado durante o evento.

Além das obras de restauração, o movimento reivindica ainda a implantação de uma Mapoteca Digital no Farol, com o objetivo de resgatar o acervo de mapas seculares das terras cearenses que encontram-se espalhados em instituições e museus no Brasil e no exterior, como nos Arquivos Históricos Ultramarinos de Portugal e no Archivum Romanum Societatis Iesu, em Roma.

Patrimônio

O Farol do Mucuripe é patrimônio tombado do povo cearense desde a década de 80 e cantado em verso e prosa por vários artistas locais, como na canção “Terral”. A ideia da construção de um farol na ponta do Mucuripe nasceu junto com a consolidação de da independência, em 17 de agosto de 1826, portanto, menos de quatro anos após o grito do Ipiranga em 1822, com a aprovação do plano do Farol do Mucuripe por Dom Pedro I.

Com traços arquitetônicos em estilo Barroco, o Farol permanece em pé como um guardião da história do Ceará em uma localização que por si só já era mencionada em relatos de navegantes ibéricos desde o século XV.

Serviço

Abraço virtual ao Farol do Mucuripe e lançamento do podcast Farol da Sustentabilidade

Data: 29 de julho de 2020 (quarta-feira)

Hora: 12h30

Local: Farol do Mucuripe. Avenida Vicente de Castro, s/n. Instagram: @aprogeoce

(*) Com informações A.I