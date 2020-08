Academias de Fortaleza começam a ser fiscalizadas pela Secretaria de Saúde do Estado

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) deu início ao cronograma de fiscalizações das academias em Fortaleza. Na tarde desta terça-feira (4), os fiscais da Vigilância Sanitária estiveram em uma academia localizada no bairro Aldeota. A vistoria tem como objetivo garantir o cumprimento das medidas de segurança previstas em Decreto Estadual.

As vistorias são realizadas pelos órgãos de Vigilância Sanitária da Sesa e da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS). “As instituições fiscalizadoras cobrarão o cumprimento de todas as exigências necessárias para um funcionamento seguro em relação a prevenção da Covid-19”, reforça Dolores.

A liberação do funcionamento de academias na capital cearense está prevista na 4ª fase do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais do Estado.

Fiscalização

Na primeira etapa da 4ª da fase, a Sesa realizou 740 fiscalizações em espaços como praças de alimentação, estabelecimentos de saúde, restaurantes, mercados públicos, indústrias e shoppings.