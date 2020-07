Academias reabrem nesta segunda-feira com 30% da capacidade; barracas de praia ampliam atendimento

A partir desta segunda-feira (27), cerca de 80% das academias de Fortaleza devem reabrir as portas no primeiro dia autorizado pelo Estado para que o setor retome as atividades. Fortaleza segue na Fase 4, passando a ser autorizado o funcionamento de academias de ginástica, com 30% da capacidade. Barracas de praia seguirão o mesmo horário dos restaurantes, podendo ir até 23h.

Quanto às restrições, escolas e universidades, públicas e privadas, continuam ainda sem aulas presenciais. Além disso, shows e eventos com aglomerações não poderão acontecer, assim como cinemas e bares ainda não têm permissão de funcionamento. Também esteve presente no anúncio o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Conforme anunciado pelo governador Camilo Santana, as diferentes fases de transição no Ceará seguem da seguinte forma:

– Municípios da Macrorregião de Fortaleza seguem para a segunda semana da Fase 3;

– Macrorregiões do Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe seguem para a primeira semana da Fase 2;

– Macrorregião Norte segue para a segunda semana da Fase 1;

– Macrorregião do Cariri permanece na Fase de Transição da Economia, por conta dos indicadores ainda em alerta;