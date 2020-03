Ação fiscaliza comércio para evitar preço abusivo de máscara e gel

O Procon Fortaleza irá fiscalizar a partir desta segunda-feira (16) estabelecimentos que fabricam ou vendem produtos como álcool em gel, luvas e máscaras. Com a expansão da Covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus –, as medidas de proteção e cuidados pessoais têm elevado a procura pelos itens, encontrados com preços elevados na capital cearense.