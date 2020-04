Acidente deixa bairro Dionísio Torres sem internet e energia: Alerta Geral está fora do ar

A colisão de um veículo com um poste na Avenida Desembargador Moreira provocou a queda de energia e de internet em residências e imóveis próximos ao local na manhã desta quarta-feira (15) por volta das 7h 15. Devido ao acidente, o Jornal Alerta Geral teve sua transmissão afetada e está temporariamente fora do ar.

A caminhonete de cor preta trafegava no sentido praia-sertão e atingiu o poste localizado na esquina da avenida com a rua Joaquim Sá, no Bairro Dionísio Torres, em frente a Assembleia Legislativa do Ceará.

Segundo o condutor do veículo, identificado como Fernando (65), a batida contra o poste aconteceu após um motoqueiro tentar realizar uma ultrapassagem. A ação do motociclista assustou o condutor da caminhonete que, para evitar uma colisão entre os veículos, desviou o carro para a direita e atingiu o poste.

Fernando estava acompanhado por sua filha, mas ambos não sofreram ferimentos. A parte dianteira do carro, na lateral direita, foi a mais danificada pela batida. Funcionários da Enel se deslocaram até o local. Segundo eles, a equipe trabalhará inicialmente para consertar o transformador e tentar energizar novamente a região afetada pela queda de energia, mas a normalização total só deve acontecer próximo ao período da noite.