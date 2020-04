Ações de prevenção: cinco milhões de máscaras serão distribuídas para cearenses

Milhares de cearenses serão beneficiados com uma medida do Governo Estadual que vai distribuir cinco milhões de máscaras de tecido reutilizável para a população. Na última quarta-feira, o Governo lançou um edital de chamamento público para a confecção do material. A iniciativa é feita em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesa).

O material deverá ser fabricado em caráter emergencial e tem o objetivo de diminuir o contágio do novo Coronavírus (Covid-19).

Serão beneficiados os moradores das regiões de Baturité, Cariri/Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste/Jaguaribe, Litoral Oeste, Sertão Central, Sertão dos Inhamuns e Sobral/Ibiapina.

A ação é uma parceria entre Sesa, Casa Civil, Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e visa distribuir máscaras de proteção pelas oito macrorregiões do Ceará. A divisão será feita proporcionalmente à quantidade de habitantes, conforme dados disponibilizados pelo Censo 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse edital, além de garantir a segurança dos cearenses no protocolo de saúde do Coronavírus, também vai incentivar o funcionamento da indústria têxtil e de confecções nesse momento de crise. A ação é importante para a área de saúde, melhorando as garantias de não contaminação, e um reforço muito bom para a economia, destaca o titular da Sedet, Maia Junior.

Para esse formato de parceria, Adece, Sedet e Sesa trabalharam em alinhamento com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), conforme o presidente da Adece, Eduardo Neves.