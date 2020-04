Acordo entre setor supermercadista e defesa do consumidor é firmado para fiscalizar preços abusivos

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) irão atuar juntas na fiscalização de práticas abusivas na revenda dos produtos em supermercados durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. A parceria foi estabelecida por meio da assinatura, nessa sexta-feira (17), do protocolo de cooperação entre as áreas.

O acordo estará em vigor por 60 dias, podendo ser prorrogado, e não acarretará repasse de recursos financeiros entre as partes.Um conjunto de produtos foram definidos como prioritários para direcionar a análise dos preços de comercialização durante a pandemia.

De acordo com o protocolo de cooperação, deverão ser realizadas reuniões mensais entre a Senacon e a Abras. Os encontros serão destinados para o repasse de informações do monitoramento semanal do mercado consumidor e da situação enfrentada pela população ao realizarem compras no que diz respeito a preço e oferta de produtos. Medidas de fiscalização direcionadas regionalmente serão repassadas por meio das 27 associações estaduais filiadas à Abras.