Adolescentes do Sistema Socioeducativo do Ceará conversam com familiares por videochamadas

Os centros socioeducativos do Estado do Ceará iniciaram nesta terça-feira (28) a realização de videochamadas entre adolescentes em cumprimento de medida e seus familiares. A ação tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e amenizar a ausência física, em um momento em que as visitas estão suspensas, como medida de precaução por conta do coronavírus.

A Superintendente Adjunta da Seas, Gabriela Paulino, fala sobre a importância dessa ação.

“Essa iniciativa surgiu durante a realização de Assembleia com os adolescentes e foi abraçada pela SEAS como forma de proporcionar uma alternativa à suspensão de visitas e, principalmente, como forma de possibilitar ao adolescente a manutenção de seus laços com os familiares, valendo-nos da tecnologia. Em um momento como o que estamos vivenciando, contar com o apoio e o carinho da família – materializado em imagens – é, com certeza, um conforto para os corações”

A primeira unidade a usar a tecnologia foi o Centro Socioeducativo Dom Bosco. Ao longo da semana, todos os adolescentes serão acompanhados por uma assistente social e, ao realizar as chamadas, não precisarão mexer no celular, um suporte foi feito para acoplar o aparelho enquanto o jovem conversa com seu familiar.

Para a diretora da unidade, Fabiana Pimenta, esse um momento que emociona adolescentes e familiares.

“Observo a importância dessa iniciativa como uma verdadeira aliada que vem amenizar a saudade, que possibilita o encontro, que fortalece a fé, e a esperança na certeza de que tudo isso vai passar. Na oportunidade podemos observar gestos de carinho (como beijos, formação de coração com as mãos), sorriso sincero, acalento aos familiares que se emocionaram com saudade, elogios e motivação para seguirem em frente.”

A perspectiva é que todas as unidades do Estado comecem gradativamente a aderir as videochamadas para realizar uma “visita virtual”, para que os adolescentes e seus familiares possam ser ver, por alguns minutos.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará