Adolescentes do Sistema Socioeducativo iniciam confecção de máscaras para proteção contra coronavírus

Adolescentes do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa de Mota iniciaram, uma oficina de produção de máscaras de tecido, que serão destinadas a proteção contra o coronavírus nos centros socioeducativos do Estado. A iniciativa foi possível com ajuda de parceiros, como o Instituto de Assistência e Proteção Social (IAPS), que disponibilizou os equipamentos e o Comitê da Cruz Vermelha (CICV) que, por intermédio de uma articulação da Defensoria Pública do Ceará, através do Defensor do Núcleo de Atendimento aos Jovens e Adolescentes em Conflito com a Lei (Nuaja), Dr. Francisco Rubens de Lima Júnior, doou a matéria prima que será utilizada na confecção.

Ao todo, seis adolescentes estão participando das aulas práticas e teóricas, em dias alternados, durante toda a semana. O conteúdo abordado vai desde a explicação sobre o manuseio das máquinas de costura até a produção final.

De acordo com a professora da oficina, Jamila Dias, as jovens estão gostando bastante das aulas.

“Elas estão vendo essa produção como uma atividade profissionalizante para elas, elas gostam, relaxam. A gente vê que elas realmente estão gostando, é uma aula que está passando muito rápido. Muitas delas têm também a questão da familiaridade, uma delas a avó costura, uma outra a madrasta costura, então elas já tinham noção do funcionamento da máquina.”.

Com apenas dois dias de aula, as jovens já aprenderam a costurar pedaços específicos do tecido, bem como cortar e já deixar os elásticos nos lugares. A perspectiva é que, nas próximas aulas, elas já comecem a ter mais familiaridade com o equipamento de costura, e que mais peças possam ser produzidas. Estima-se que , inicialmente, 2 mil máscaras possam ser produzidas. Ao todo a matéria-prima doada pelo CICV, permitirá confeccionar 12 mil produtos.

Além de ajudar ao próximo em tempos tão difíceis, a oficina também permite que as jovens pensem em uma nova possibilidade de trabalho conforme relata, J.D, 18 anos.

“Está sendo muito legal! A minha avó trabalhava com isso, ela mexia com máquina de costura; não era industrial, mas eu aprendi a costurar nela, e é muito legal aprender nessas, porque a tia Jamila tira todas as nossas dúvidas e podemos aprender muito mais coisas e acabamos recebendo um apoio para aprender, e podemos futuramente trabalhar com isso.”

O material produzido será distribuído gradativamente em todos os centros socioeducativos do Estado do Ceará.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará