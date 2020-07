Advogada Ana Zélia detalha importância de namoro qualificado e união estável

Em sua participação na edição do Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (23), à advogada Ana Zélia Cavalcante explicou a diferença entre o namoro qualificado e união estável.

“Você sabe qual a diferença entre esses dois conceitos?”, explica Ana Zélia. Questionada de como funciona esses relacionamentos, a advogada relata quais são os detalhes que precisam estar esclarecidos na situação em questão:

“Em período de pandemia, alguns casais que não objetivam constituir família passaram a morar juntos, e isso não configura necessariamente situação de união estável. Para ser uma união estável é necessário que haja, principalmente, o objetivo de constituição de família, a união deve ser notória e de conhecimento de todos. O namoro qualificado já não tem essa característica, o que repercute em efeitos patrimoniais e também sucessórios”, explica Ana Zélia.

A advogada ainda pontua o significado na prática, ou seja, um casal que viva em união estável e que posteriormente essa união venha a se dissolver terá de acordo com a lei e contrato patrimonial a comunhão parcial de bens. No caso do namoro qualificado sequer regime de divisão patrimonial existe, mostrando que a diferença existente entre os dois diz respeito aos efeitos civis que decorrem dessa união.