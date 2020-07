Advogada Ana Zélia detalha importância dos princípios de proteção ao direito da criança

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (9), a advogada Ana Zélia Cavalcante abordou dois princípios que estão interligados que são: o principio de melhores interesses da criança e da proteção integral.

Ana Zélia relata a importância desses princípios “considerando a perceptivas das voltas as aulas no dia 20 de julho” e esclarece que significa o principio do melhor interesse da criança.

O principio de melhor interesse da criança

Diante da crise da pandemia causado pelo coronavírus o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), recomendou em março a tratativa de maneira online entre os familiares.

Confira na íntegra o cometário da advogada Ana Zélia Cavalcante: