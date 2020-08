Advogada Ana Zélia explica importância do reconhecimento da união estável

A advogada Ana Zélia Cavalcante, em seu comentário na edição do Jornal Alerta Geral desta terça-feira (11), falou sobre a importância de reconhecer a união estável. Ela destaca que esse tipo de relação tem aumentando no país, mas que em razão da falta de exigência para que a união estável seja reconhecida, muitas delas ocorrem por anos sem o devido reconhecimento.

Ela pontua que é possível haver comunhão total de bens ou separação total também como regimes de bens aplicados a união estável. Ana Zélia destaca ainda que no contrato de união estável você pode fixar a cláusula de fidelidade e na união estável deve viger a cláusula de lealdade, que abrange de uma forma mais ampla aquilo que diz respeito a fidelidade. Por fim, ela explica os benefícios com o reconhecimento da união estável:

“Nas uniões estáveis você pode administrar a união na forma como melhor lhe aprouver e a clausula de fidelidade realmente é uma realidade que já tem sido adotada em muitas uniões que optam por não haver a monogamia que é a regra que deve existir no casamento. Através do reconhecimento da sua união estável você pode fixar como você deseja viver com seu parceiro ou com sua parceira da forma como melhor lhe aprouver”