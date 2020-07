Advogada Ana Zelia explica significado da sigla LGBTQ e ressalta necessidade de inclusão

Dando continuidade ao tema que diz respeito ao dia do orgulho LGBTQI+, a advogada Ana Zelia Cavalcante, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (02), explicou o significado das letras que compõem a sigla LGBTQI+ e falou sobre a importância do respeito à diversidade de gênero.

Confira abaixo o significado de cada letra trazido pela advogada Ana Zelia:

L = Lésbicas / G = Gays / B = Bissexuais;

T = Transgênero (pessoa que tem sua identidade biológica diferente da identidde com a qual se identifica) Transexuais (nasce homem e transita para a identidade de gênero mulher ou vice-versa) ou Travestis (homens que não desejam mudar o sexo, mas que gostam de se vestir como mulher)

Q = Queer (termo do inglês que significa “estranho”, diz respeito às pessoas que não se identificam com nenhuma forma de gênero) / I = Intersexual (são aqueles que não se encaixam no binômio referente ao sexo)

A = Assexual (pessoas que não sentem desejo sexual ou pessoas que raramente se apaixonam)

+ = Inclusão de toda e qualquer forma de sexualidade que não esteja incluído nessas letras.

Em seguida, Ana Zelia destaca o avanço do direito no que se refere à comunidade LGBT ao falar sobre o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a possibilidade de adotar por casais homossexuais, bem como a oportunidade de troca de nome e identidade junto ao cartório sem necessidade de homologação prévia, além da permissão para doação de sangue por parte de homens homossexuais.

“O direito ainda precisa evoluir, mas pra que haja evolução no direito também é necessário a evolução na nossa consciência social. É necessário que haja a inclusão de todos, independente da sua opção sexual.”, finaliza Ana Zelia