Advogada Ana Zelia orienta mães a denunciarem qualquer ameaça de ex-marido cobrando dinheiro do auxílio

A Advogada Ana Zelia Cavalcante, em seu comentário dentro do Jornal Alerta Geral desta terça-feira (12), elucidou as dúvidas que muitas famílias brasileiras têm com relação ao recebimento do auxílio emergencial. Ela pontua que muitas mães solo têm questionado a obrigatoriedade de dividir ou não o recebimento do auxílio com ex-companheiros.

Inicialmente, Ana Zelia descreve as situações que tem ocorrido entre mães solo e ex-maridos no que se refere ao recebimento do benefício do governo:

“Casos de ex-companheiros que ha muito tempo não contribuem com a manutenção das crianças que foram provenientes daquela reação, inclusive já tendo filhos que já fazem faculdade, que não aparecem há muito tempo. Eles agora procuram a sua ex mulher, sabendo que ela tem recebido aquele benefício, aquele direito ao auxílio emergencial e requerem parte do recebimento daquele dinheiro”

A advogada diz que qualquer ameaça do ex-companheiro dizendo que caso você não dividia o benefício ele irá cortar o auxílio, deve ser levada como blefe. Ela afirma que o ex-marido não tem poder de cortar esse benefício, mas ele diz que a mulher sim tem poder para fazer algo diante dessas ameças:

Você sim tem o direito de a se municiar de provas e denunciar esses atos de violência aos quais você tem sido submetida. Caso você mulher, mãe, carreia solo ou não, esteja sendo coagida por seu ex companheiro a entregar parte do seu beneficio que tem sido por você recebido pra sustentar os sus filhos, faça o registro desse fato junto a um delegacia de polícia”

Ela finaliza: “Não silencie, registre esse fato, pois o seu ex-companheiro não tem esse direito”