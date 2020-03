Advogada Priscila Brito explica como funciona o autofinanciamento de campanha eleitoral

Os candidatos a ocupar um cargo por meio das eleições têm várias formas de financiar sua campanha eleitoral, uma delas é o autofinanciamento. Em seu comentário para o Jornal Alerta Geral, a advogada Priscila Brito explicou como funciona esse tipo de financiamento.

“É quando o próprio candidato investe dinheiro em sua campanha eleitoral. Para as eleições de 2020, o candidato pode investir até 10% do valor do limite previsto par aos gastos de campanha no cargo em que ele for concorrer”, afirma a advogada.

Segundo Priscila o valor do limite do teto de gastos para as campanha ainda não foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo provavelmente divulgados no mês de julho.

