AESP assina termo de Coleta Seletiva Solidária com associação de catadores

Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE) assina, nesta sexta-feira (6/3), às 9h30, Termo de Compromisso para a Coleta e Destinação de Resíduos Recicláveis, no âmbito do programa Coleta Seletiva Solidária, com a Associação dos Catadores do Jangurussu (Ascajan). A solenidade ocorrerá no auditório e contará com a presença do Diretor-Geral da Aesp, Juarez Gomes Nunes Júnior, e do secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno.

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE) é um órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) responsável pela formação inicial e continuada de todos os profissionais que integram o sistema de segurança pública e defesa social do Estado do Ceará, inclusive os da defesa civil: Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia Forense e Corpo de Bombeiros Militar.

A Coleta Seletiva Solidária foi instituída pelo Decreto Estadual 32.981, de 21 de fevereiro de 2019, assinado pelo Governador Camilo Santana. Determina que todos os órgãos públicos estaduais façam a coleta seletiva com o objetivo de descartar corretamente os resíduos sólidos produzidos, de forma a promover a inclusão social e a emancipação econômica de catadores organizados em associações e ou em cooperativa. Estão incluídos no projeto, os materiais recicláveis não perigosos, como papel, papelão, objetos metálicos e de vidro, pratos, copos e garrafas, descartáveis.

SERVIÇO

Assinatura Termo de Coleta Seletiva Solidária

Dia: 6 de março de 2020

Hora: 9h

Endereço: Avenida Presidente Costa e Silva, 1251 – Mondubim, Fortaleza, CE