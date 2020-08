Agências da Caixa não abrem neste sábado; confira os pagamentos da semana que vem

Agências da Caixa Econômica Federal não abrirão neste sábado (dia 15), ao contrário do que ocorreu nas últimas semanas. Segundo os calendários de pagamento do auxílio e do saque emergencial de até R$ 1.045 do FGTS, não há saques previstos para esta data.

Na segunda-feira (dia 17), o banco vai depositar o auxílio emergencial — de R$ 600 (para a maioria dos trabalhadores) ou de R$ 1.200 (para as mães chefes de família) — para os nascidos em setembro. Na quarta-feira (dia 19), será a vez de os nascidos em outubro receberem o crédito em suas contas poupanças sociais digitais. Na sexta-feira (dia 21), serão contemplados os que fazem aniversário em novembro.

Nos três casos, porém, ainda não será possível retirar o dinheiro nem fazer transferência bancária. Será permitida apenas a movimentação da quantia via aplicativo Caixa Tem (disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS).

Isso quer dizer que, por enquanto, o valor estará disponível apenas para a quitação de contas e o pagamento de compras via cartão de débito virtual ou QR Code (aproximando o celular da maquininha do estabelecimento comercial).

Os saques somente estarão autorizados em 5 de setembro (nascidos em setembro) e 12 de setembro (nascidos em outubro e novembro).