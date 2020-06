Agenda no CE: aliados apostam em visita aos Estados para Bolsonaro recuperar popularidade

Os aliados do Governo Federal apostam na agenda de viagens pelos Estados como caminho para o presidente Jair Bolsonaro recuperar popularidade e apoio político. “O presidente precisa conquistar o Nordeste e investir aqui. Ele tem de repetir algo que foi feito nos outros governos: cativar o povo. Os nordestinos precisam ver o lado trabalhador do Bolsonaro”, comenta, em entrevista ao Jornal Correio Braziliense, o deputado federal Jaziel Pereira (PL), ao destacar a visita, nessa sexta-feira, do presidente Bolsonaro ao Ceará.

Jaziel tem uma convicção: “A linha é por aí. Bolsonaro deve vir muitas vezes mais, fazer mais ações e mostrar o que ele tem de bom para servir ao Nordeste’’, destaca Jaziel, que irá acompanhar o presidente na agenda que tem inauguração de um conjunto habitacional na cidade de Iguatu e visita, em Penaforte, na Região do Cariri, as obras da Transposição das Água do Rio São Francisco.

Iniciada há mais de uma década, a transposição passou pelos Governos Lula, Dilma e Temer e está em fase de conclusão. As águas do São Francisco, que beneficiam os Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará entram em solo cearense pela Região Sul do Estado e serão distribuídas, por meio dos canais que compõem o Cinturão das Águas, para as diferentes bacias hidrográficas do Interior e da Grande Fortaleza.

Integrante da base de apoio parlamentar ao Governo, o deputado federal Vaidon Oliveira (PROS) define a transposição como obra de importância imensa. ‘’Sempre tivemos dificuldades com recursos hídricos e sabemos que, a qualquer momento, pode faltar água de novo”, disse Vaidon, para, em seguida, acrescentar: “Acredito que é um momento de felicidade para todos e será muito importante para o presidente, mesmo porque, todo governo gosta de fazer inauguração e, no fim, isso é o que fica.” < /span>

Vaidon considera, ainda, que a estratégia do Governo Federal de se aproximar do Nordeste pode dar certo, desde que o presidente Bolsonaro mantenha viagens à região com uma certa regularidade.

ELEIÇÕES 2020

A passagem de Bolsonaro pelo Ceará atrairá, também, os aliados que estão na corrida pelas Prefeituras. Um dos principais aliados é o deputado federal Capitão Wagner que estará, nesta sexta-feira, na comitiva presidencial. Vagner é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, reúne a oposição ao grupo liderado pelo ex-ministro Ciro Gomes e pelo senador Cid Gomes (PDT) e lidera as pesquisas de intenção de votos na disputa pela sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Bate-Papo político

Em seu comentário, no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (25), o jornalista Beto Almeida pontua que a surpresa é a inclusão de Iguatu no roteiro de viagem do presidente Bolsonaro. Na ocasião ele estará inaugurando uma obra do Minha Casa Minha Vida, a qual, segundo Beto, está sendo muito divulgada pelo prefeito da cidade Ednaldo Lavor. Em meio a essa pequena aglomeração que será gerada pela vinda do presidente, Beto diz:

“Espera-se que pelo menos o presidente Jair Bolsonaro tome o cuidado de por exemplo, utilizar máscara, fato que ele não vinha fazendo nas aparições recentes em Brasília.

Por fim, Beto Almeida destaca ainda que “a grande questão é saber quem vai compor esse palanque amanhã”, tendo em vista que o governador do Estado Camilo Santana é um inimigo político de Bolsonaro e é cotado para estar presente no evento conforme sua agenda oficial, embora ele mesmo não tenha confirmado nada sobre a possível ida.