Agendamento para realizar testes de coronavírus em drive-thru no HGF começa nesta sexta-feira

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, abre a agenda do mês de julho para realização de testes de Covid-19 no drive-thru instalado na unidade. Os agendamentos podem ser feitos a partir desta sexta-feira (3) pelo site Saúde Digital ou pelo aplicativo Ceará App. As marcações são individuais e intransferíveis.

Em julho, as vagas para testes serão abertas a cada três dias. O atendimento acontece de segunda a sábado, das 8h às 17h. O resultado fica disponível em até cinco dias no Saúde Digital. Em funcionamento desde o dia 15 de junho, o serviço de testagem já realizou 1.157 exames.

Para agendar o teste, é necessário se cadastrar no site Saúde Digital ou no aplicativo Ceará App e informar dados pessoais e e-mail para contato. Em seguida, o usuário recebe no e-mail o link para validar o cadastro e realizar o agendamento, devendo preencher dados sobre os sintomas. Caso não possa comparecer no dia e hora marcados, o usuário do serviço deve cancelar a marcação e, com isso, liberar a vaga para outra pessoa.

O drive-thru é uma estratégia para aumentar a testagem em pacientes com sintomas leves de coronavírus de forma segura e ágil. Pessoas com quadros moderados ou graves precisam passar por avaliação de profissionais da saúde e, portanto, devem ir a outros pontos de atendimento presencial, como o próprio centro de triagem do HGF, UPAs 24h e postos de saúde.