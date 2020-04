Agente de saúde de Santa Quitéria afirma que Secretaria de Saúde pode estar escondendo caso de Covid-19

Uma polêmica que se formou nas redes sociais levantou a suspeita de um grave problema na saúde pública no município de Santa Quitéria. Durante uma discussão no Whatsapp entre uma agente de saúde e o secretário de saúde do município trouxe a tona a morte de um cidadão que possivelmente foi provocada pelo Covid-19. Segundo a agente de saúde a Secretaria de Saúde do Município estaria com a intenção de esconder o caso.

Segundo o secretário de saúde de Santa Quitéria, Diego Timbó, o homem realizou um teste rápido e foi verificado que ele não estava contaminado pelo vírus.

As informações foram dadas pelo correspondente do Jornal Alerta Geral, Vanderley Moizés: