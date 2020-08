Agosto chega com previsão de predomínio de céu claro em todas as macrorregiões

O estado do Ceará continua apresentando condições estáveis de tempo e, com isto, baixa possibilidade de chuva até este domingo (2), vem repetindo os cenários dos últimos dias.

A previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta o predomínio de céu claro para o sábado, em todas as macrorregiões cearenses. Já para o domingo a tendência é de nebulosidade variável.

Análises feitas por meteorologistas da Funceme indicam a formação de áreas de instabilidade próximo à costa leste do Nordeste brasileiro, contudo, o fenômeno não deve influenciar na possibilidade de precipitações no Ceará.

Calor

A tradicional redução das chuvas neste período do ano contribui para as temperaturas mais elevadas em todo estado, assim como na baixa umidade do ar. Na última quinta-feira (30), Redenção registrou a maior temperatura máxima do Ceará com 36,1º C. Crateús e Jaguaruana também anotaram altas temperaturas com 35,9º C e 34,6º C, respectivamente. Fortaleza registrou 31,7º C

(*)com informação da fumceme