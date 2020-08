Agricultores do sertão do Ceará retomam produção de algodão após quase 40 anos

Agricultores do sertão do Ceará estão retomando a produção de algodão no estado com ajuda de pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e governo estadual. O Ceará já foi o maior produtor de algodão do Nordeste e um dos principais do país, mas, na década de 1980, a praga do bicudo-do-algodoeiro praticamente extinguiu a produção. Naquela época, o estado perdeu 1,2 milhão de hectares da cultura. Por causa do trauma, a volta da cultura ainda é tímida.

Para viabilizar o retorno da atividade, o governo do Ceará criou um projeto de modernização do algodão e a Embrapa faz testes para escolher as sementes mais apropriadas para a região. A principal estratégia adotada foi o vazio sanitário.

O governo cearense determinou que entre 1º de outubro até o dia 31 de dezembro é proibido plantar algodão no estado. Atualmente, Mato Grosso e Bahia são os principais estados produtores de algodão do país.