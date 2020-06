Agronegócio cresce, reduz tombo da economia e deve ser motor da recuperação

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor do agronegócio foi o único com desempenho positivo nos primeiros três meses de 2020, ao contrário da economia brasileira, que caiu 0,3% no primeiro trimestre comparado ao mesmo período de 2019.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (15), os dados refletem o início das conseqüências da pandemia causada pelo novo coronavírus na economia do país e, apesar de seguir dando sua contribuição com safras recordes, o agronegócio também deverá sofrer impactos da crise instaurada no mundo.

