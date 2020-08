Alça que dá acesso a Avenida Alberto Craveiro será bloqueada a partir de sábado

Será realizado a partir deste sábado (22) um bloqueio na alça do viaduto que liga a BR-116 a Av. Alberto Craveiro e dá acesso ao sentido Aeroporto\Castelão, em Fortaleza. A interdição vai permitir o término das obras de terraplanagem e pavimentação que acontecem no local.

O viaduto teve o tráfego liberado nesta quarta-feira (19) para veículos no sentido Arena Castelão-Aldeota. Em obras desde maio de 2019, a avenida passa por duplicação do viaduto e alargamento da via, com previsão de entrega para o mês de setembro.

Os motoristas que trafegam pela BR-116 precisarão, por causa da intervenção, dobrar à direita na alça seguinte, acessando as demais alças de retorno para chegar até a Av. Alberto Craveiro, segundo informa a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).