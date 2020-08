Alcance Enem: projeto da Assembleia Legislativa lança simulado on-line do exame

O projeto Alcance.Enem, vinculado a Assembleia Legislativa, realiza entre os dias 17 e 31 de agosto simulados on-line do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As provas ocorrerão na plataforma de Ensino a Distância (EaD) do projeto Alcance Virtual, e os participantes terão, no primeiro dia, 5h30 para realizar as provas, a partir do início do simulado. Já no segundo dia, o tempo disponível será de 5 horas.

Entre os dias 17 e 23 deste mês, o sistema tornará disponíveis as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, que correspondem ao primeiro dia do Enem. De 24 a 31 de agosto, serão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias, referentes ao segundo dia.

É importante reforçar que, a partir do momento que o estudante iniciar o simulado, começa também a contagem das horas estabelecidas.

Para participar, os estudantes devem acessar a plataforma alcancevirtual.al.ce.gov.br e preencher as informações solicitadas para sua inscrição. O simulado on-line é aberto ao público.