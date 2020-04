Alcance.Enem transmite neste sábado aulas de Matemática, Linguagens e Biologia

O projeto Alcance.Enem, preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares, segue neste sábado (25/04), das 8h às 12h, a transmissão de aulas ao vivo pela TV Assembleia. Estão programadas as aulas dos professores Robério Bacelar, de Matemática; Steller de Paula, de Linguagens, e André Brasilino, de Biologia. As atividades terão transmissão ao vivo, da TV Assembleia.

As aulas presenciais aos sábados estão suspensas como medida de combate para evitar a proliferação do novo coronavirus. Para garantir a interação entre alunos e professores, os estudantes podem enviar as dúvidas por WhatsApp, pelo número (85) 99618 1198, que serão respondidas ao vivo.

Os alunos também poderão assistir às aulas pela TV Assembleia, por meio do site da Assembleia Legislativa e por dispositivos móveis ou através do canal do YouTube “Alcance Virtual” e pela plataforma “Alcance Virtual”, que disponibiliza apostilas para o acompanhamento do conteúdo e atividades extras, incluindo ainda um banco de dados com mais de duas mil questões. Para participar da plataforma é só fazer inscrição no link: alcancevirtual.al.ce.gov.br

O projeto Alcance.Enem é gratuito e prepara os estudantes de escolas públicas para o ingresso na educação superior por meio do Enem e demais vestibulares. A proposta é ofertada pela Assembleia Legislativa e Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos.

Serviço: aulas ao vivo do projeto Alcance.Enem

Quando: aos sábados, das 8h ao meio-dia.

Por meio da plataforma Alcance Virtual:

Por meio do site da Assembleia:

No Canal do YouTube: Alcance Virtual

Pela TV Assembleia: Em Fortaleza e sua Região Metropolitana (canal 31.1 digital); no Cariri (canal 20.3), em Sobral (canal 31.1)