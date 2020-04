Alerta do Ministério da Saúde: CE pode entrar em fase de aceleração descontrolada do coronavírus

Um estudo do Ministério da Saúde, com dados publicados pelo Jornal Folha de São Paulo, mostra que quatro estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas, podem entrar em uma fase de aceleração descontrolada da pandemia do coronavírus. Segundo a reportagem, o documento, com uma profunda avaliação sobre a Covid-19, aponta um cenário preocupante com escassez de testes e leitos hospitalares. Uma das recomendações é no sentido dos estados manterem o isolamento social até que o suprimento de equipamentos e profissionais seja suficiente,

Uma das preocupações: a taxa de incidência já fica acima da nacional, de 4,3 casos por 100 mil habitantes. O Ceará é, atualmente, o terceiro estado com mais casos da doença – em primeiro, está São Paulo, e, em segundo, Rio de Janeiro. O alerta do Ministério da Saúde dá indicativo para o Governador Camilo Santana renovar, por mais uma semana, medidas de distanciamento social.

O quadro de preocupação com o avanço do coronavírus levou os deputados estaduais aprovarem, nessa sexta-feira, em sessão remota da Assembleia Legislativa, o decreto do Governador Camilo Santana (PT) com a decretação do estado de calamidade pública no Ceará. O Legislativo aprovou, também, com a mesma finalidade, projeto enviado pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).



A doença avança e o governo do estado tenta agilizar medidas para ampliar a oferta de leitos hospitalares e equipá-los para receber pacientes com coronavírus. Há ainda mais contratempos: uma carga com 600 respiradores, adquiridos pelo consórcio formado pelos 9 Estados do Nordeste, ficou retido nos Estados Unidos. Os equipamentos seriam distribuídos entre os estados do Nordeste. A retenção dos respiradores gera ainda mais preocupação entre as autoridades de saúde do Ceará.