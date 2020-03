Alerta em todo Estado: número de casos confirmados de coronavírus no Ceará sobe para 11

O número de casos confirmados de coronavírus no Ceará subiu para onze, de acordo com o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. São 273 notificações, 102 casos descartados e 159 ainda estão em investigação. A maioria dos casos está em pacientes com idade entre 20 e 49 anos.

Os municípios com casos confirmados são Aquiraz. Fortaleza. Uma outra pessoa diagnosticada com a doença não é residente do estado, sendo de São Paulo. A capital cearense possui a maior quantidade de casos, com 116 pacientes ainda em investigação.

Outras cidades como Aracati, Caucaia, Camocim, Catunda, Crato, Eusébio, Jardim, Juazeiro do Norte, Quixadá, Sobral, Tauá e Tejuçuoca também possuem casos suspeitos do novo vírus.

De acordo com o Secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, entre os meses de abril e maio, o número de infectados pela Covid-19 deve chegar a 10 mil.

+Veja mais

SITUAÇÃO DA COVID-19 NO BRASIL

No Brasil, 8.819 casos suspeitos de COVID-19 estão em investigação, com 290 pacientes confirmados. A doença já chegou a todos os estados brasileiros.