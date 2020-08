‘Alerta Geral’ esclarece dúvidas sobre BPC, salário maternidade e aposentadoria especial

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria que, neste sábado, entra no ar, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet, responde a, pelo menos, 90 ouvintes e internautas que mandaram mensagens com dúvidas sobre salário maternidade, aposentadoria especial, BPC, liberação do FGTS e concessão de auxílios pelo INSS. Os ouvintes e internautas tem a linha direta (085.9.9161.7280) para mandar mensagens e receber informação.

A edição do Jornal Alerta Geral tem, também, orientações para quem nunca contribuiu para a Previdência Social e, hoje, passou a sonhar com a aposentadoria. É o caso, por exemplo, da ouvinte/internauta Sônia Maria, da cidade de Barcarena, no Estado do Pará, que tem 61 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS. A dona Sônia receberá resposta e orientação sobre o que deve fazer diante dessa situação.

PRESENTE E FUTURO



Uma pergunta que chamou a atenção do jornalista Luzenor de Oliveira e do professor Tiago Albuquerque é do ouvinte Armando Queiroz, da cidade de Acopiara, que, no presente, está preocupado com o futuro dos filhos. Armando quer saber com que idade os filhos podem ser contribuintes da previdência social e qual o valor que deve pagar para cada um contar tempo e construir os caminhos da aposentaria. Os esclarecimentos são muitos e as orientações importantes.

Quem, também, anda, desde cedo, preocupado com o futuro é o ouvinte Gabriel, da cidade de Viçosa do Ceará, que está com 18 anos de idade, é estudante, ainda não está trabalhando, mas pede orientações sobre os procedimentos que deve adotar para conquistar a aposentadoria.

O Jornal Alerta Geral esclarece, com muitas informações, sobre o que o Gabriel e outros ouvintes e internautas da mesma faixa etária devem fazer para arrumarem a casa e contribuírem para o INSS.

Da cidade de Viçosa do Ceará, chegou a dúvida do Neurivan, que é gari há 19 anos e pede ajuda sobre o tempo de contribuição e se tem direito à aposentadoria especial. Da cidade de Paramoti, na Região dos Sertões de Canindé, a ouvinte/internauta Valderina pede esclarecimentos sobre o salário maternidade. Valderina receberá orientação em um verdadeiro bê-á-bá sobre o benefício.

Entre as quase 90 mensagens que ganham destaque, neste sábado, estão as dúvidas da Vilani, na cidade do Crato, que tem 55 anos de idade e 26 anos de contribuição na área da saúde, a do Evaristo, que mora em Cratéus, e, hoje, está com 48 anos de idade e 25 anos como eletricista da Enel. Vilani e Evaristo receberão esclarecimentos sobre aposentadoria especial, enquanto o Jiltamy, em Nanuque, Minas Gerais, com 58 anos e mais de 33 anos de contribuição, quer saber se pode, como barbeiro, pedir a aposentadoria ao INSS. São dúvidas e mais dúvidas com uma abordagem bem especial, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet.

