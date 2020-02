Alerta Geral no plantão do Carnaval: tem folia, mas, também, informações sobre benefícios do INSS

Os ouvintes e internautas que pulam o Carnaval, mas esperam dicas, respostas e conselhos sobre a previdência social, não ficam desamparados e, no plantão do Jornal Alerta Geral, tem respostas às mensagens enviadas ao nosso whatssap (085.9.8940.2385) com pedidos de ajuda para quem tenta conseguir a aposentadoria ou os benefícios solicitados ao INSS.

As dúvidas são respondidas, semanalmente, aos ouvintes e internautas de qualquer parte do Brasil ou aos brasileiros que estão em outros países. A linha direta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria fica aberta para receber as dúvidas e dar informações aos segurados do INSS ou a quem nunca contribuiu, mas ainda pode recolher para a previdência social e garantir, no futuro, a aposentadoria.

Perguntas dos ouvintes

O Alerta Geral, neste período carnavalesco, tem a participação do especialista na área previdenciária e professor Tiago Albuquerque com respostas para mais de 80 ouvintes e internautas. Os esclarecimentos servem não apenas para quem faz a pergunta, mas, também, para outras milhares de pessoas que se sentem atendidas com as informações transmitidas pelo rádio e pela internet.

Uma das perguntas foi feita pelo ouvinte Elias, de Pindoretama, que tem dúvidas sobre o auxílio-doença, concedido e depois suspenso. A ouvinte/internauta Conceição, da cidade de Russas, com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, recebeu resposta do professor Tiago sobre as condições que a garantem a aposentadoria. Aqui, você pode, com apenas um clique, assistir, com imagens, à edição de carnaval do Alerta Geral.

Outra dúvida é do Antonio, de Maracanaú, que deixou uma mensagem perguntando se, na condição de guarda municipal, pode aproveitar o período de formação técnica e de Exército para contagem do tempo de contribuição para pedir a aposentadoria. Além do Elias, da Conceição e do Antonio, outras 78 mensagens ganham respostas e esclarecimentos no Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Vale a pena conferir!

Confira o programa deste sábado:

