‘Alerta Geral’ responde a perguntas sobre aposentadoria de professores, trabalhadores rurais, caminhoneiros e benefícios sociais

Os ouvintes e internautas do Jornal Alerta Geral recebem novas respostas a perguntas encaminhadas ao longo da semana sobre aposentadoria de quem atua no magistério, de quem vive na área rural, de caminhoneiros e vigilantes. As dúvidas sobre a concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e a demora do INSS em responder aos pedidos de benefícios, também, estão nesta edição com a participação do professor Raphael Castelo Branco.

Uma das mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp (085.9.9273.4353) é do ouvinte Raimundo, de Caucaia, caminhoneiro, com 25 anos de estrada e 62 anos de idade. Como muitos motoristas ficam expostos a agentes poluentes, o Raimundo quer saber sobre a soma do tempo para pedir a aposentadoria.

Outra dúvida, que mostra angústia de milhares de cearenses: a dona Terezinha, de Tianguá, pede esclarecimentos sobre as condições de quem nunca contribuiu para a previdência social e chegou à idade de se aposentar. A resposta para dona Terezinha ampara milhões de brasileiros que se encontram nessa mesma situação: quem não contribui, não tem direito a aposentadoria. Há, porém, um caminho.

Os esclarecimentos estão nesta edição do Jornal Alerta Geral que você assistir agora.

Professora na Região da Ibiapaba, a dona Lourdes, com 56 anos de idade e contribuinte do INSS desde 1997, recebe orientação, também, sobre a aposentadoria após as mudanças nas regras da previdência social.

O ouvinte Cláudio, de Itapajé, tem 38 anos de idade, recebe auxílio-doença e quer saber se está na hora de pedir a aposentadoria por invalidez. Uma dúvida que surge na área rural é de autoria da Sandra Maria, de Tianguá, que questiona se a ex-mulher do seu atual esposo pode usar documentos dele para pedir a aposentadoria rural. A resposta do professor e advogado Rafael Castelo Branco é bem esclarecedora.

Quem, também, é bem contemplada com orientação é a ouvinte/internauta Maiara Silva, de Quixeré, que, com 40 anos de idade, trabalha com carteira assinada desde 2000 e precisa tirar a dúvida se, com as condições insalubres, já pode pedir a aposentadoria. A dona Cosma, de Capistrano, mandou uma mensagem falando sobre o filho que tem a síndrome de Kallmann hipogonadismo, que apresenta, como uma das características, a perda de paladar. Dona Cosma recebe resposta sobre a possibilidade do filho conseguir algum benefício de assistência social.



DEMORA DO INSS

Muitos segurados do INSS, com pedidos de benefícios encaminhados desde meados do ano passado, continuam aguardando respostas sobre a liberação ou não da aposentadoria. O ‘Alerta Geral’ esclarece sobre as mudanças instituídas pelo INSS para não atrasar, nem suspender os benefícios de quem precisa realizar perícia ou já a fez e espera o resultado dos pedidos de aposentadoria e auxílio feitos há vários meses.

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria tem um canal aberto para os ouvintes e internautas (085.9.9273.4353) encaminharem perguntas e mensagens sobre a área da previdência social. Os ouvintes e internautas podem nos acompanhar pelas redes sociais do cearaagora (Facebook, Youtube, Instagram e Twitter). O conteúdo do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria fica disponível no site cearaagora.com.br